Inter, porte aperte sulla fascia sinistra? Gosens-Acerbi, buona la seconda!

L’Inter con l’Atalanta ha schierato Acerbi e Gosens dal primo minuto. Dimostrando così di non dipendere necessariamente da Bastoni e Dimarco.

VOLTI NUOVI – La formazione dell’Inter vista martedì contro l’Atalanta (recuperabile qui) può rappresentare un punto di svolta. Sulla fascia sinistra, infatti, dal 1′ non erano presenti né Alessandro Bastoni né Federico Dimarco. Al posto del numero 95 c’era Francesco Acerbi. Largo al posto del 32 c’era invece Robin Gosens. Una catena di sinistra completamente diversa, ma priva di effetto nostalgia. Certo, Simone Inzaghi ha rinunciato a costruire gioco da quella parte. Ma il 15 e l’8 non hanno sfigurato, anzi. Basti pensare che l’Atalanta da quella parte ha toccato appena 23 palloni in tutta la gara (58 invece sulla corsia opposta). Sintomo che la nuova strana coppia mancina ha saputo coprire bene la zona di riferimento. Dimostrando che l’Inter può non dipendere da Bastoni e/o Dimarco a sinistra. Ma questo non deve rimanere un unicum.

Inter, alla nuova catena di sinistra serve olio

ALTRI TEST – Prima di ieri, solo una volta l’Inter era partita con Acerbi e Gosens titolari dallo stesso lato. Più precisamente in casa del Bayern Monaco, all’ultima giornata dei gironi di Champions League. Tuttavia era un impegno di caratura nettamente diversa. Sorprendentemente minore. In Baviera i nerazzurri andarono in gita, godendosi la qualificazione già acquisita. Con l’Atalanta, invece, si giocavano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. E anche la nuova corsia mancina ha contribuito a neutralizzare l’attacco più prolifico dell’ultimo mese (22 gol nel 2023 finora). Ora non restare che sperare di rivedere i loro nomi titolari in altre occasioni, così da oliare ancor di più le sinergie a sinistra. Sicuramente non nel derby, dove Inzaghi si affiderà ai proprietari indiscussi dalla fascia. Ma già dal turno successivo (in casa della Sampdoria il 13 febbraio) sarà necessario prevedere ulteriori test.