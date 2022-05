Inter più convinta dei propri mezzi: con l’Empoli un record Europeo

L’Inter è sempre più convinta dei propri mezzi, la reazione in rimonta contro l’Empoli ne è la prova concreta. Ennesima rimonta, un record in tutti i campionati europei, nessuno come i nerazzurri.

SEMPRE PAZZA – L’Inter travolge l’Empoli dopo aver rimontato il risultato da 0-2 a 4-2, e si presenta alla fine di Coppa Italia contro la Juventus con una convinzione maggiore di quella che aveva ieri dopo i primi venti minuti, quando la squadra avversaria ha trovato addirittura il raddoppio a San Siro. Lautaro Martinez avvisa il Milan in campionato, ma prima c’è da affrontare i bianconeri. La situazione paradossale riguarda un record europeo: ventidue punti in questo campionato sono arrivati da situazioni di svantaggio, come una sorta di autolesionismo della squadra nerazzurra, che però trasforma sempre in motivazione per fare meglio e ribaltare tutto.