Inter più convinta dei propri mezzi: con l’Empoli un record Europeo

L’Inter è sempre più convinta dei propri mezzi, la reazione in rimonta contro l’Empoli ne è la prova concreta. Ennesima rimonta, un record in tutti i campionati europei, nessuno come i nerazzurri.

SEMPRE PAZZA – L’Inter travolge l’Empoli dopo aver rimontato il risultato da 0-2 a 4-2, e si presenta alla fine di Coppa Italia contro la Juventus con una convinzione maggiore di quella che aveva ieri dopo i primi ventotto minuti, quando la squadra avversaria ha trovato addirittura il raddoppio a San Siro. Ora la pressione si sposta sulla squadra allenata da Stefano Pioli, chiamata a rispondere alla rivale per il titolo. Lautaro Martinez avvisa il Milan in campionato, ma prima c’è da affrontare i bianconeri in finale. Nell’Inter c’è però da segnalare un record europeo: la squadra allenata da Inzaghi ha conquistato ben ventidue punti in questo campionato. Tutti maturati da situazioni di svantaggio, come una sorta di autolesionismo della squadra nerazzurra, che però trasforma sempre in motivazione per fare meglio e ribaltare tutto. Contro i bianconeri però non sono permessi cali di concentrazione.