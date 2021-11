Inter, piccolo problema dai calci piazzati: necessario un miglioramento

La fase difensiva dell’Inter è in netto miglioramento dopo i gol subiti nelle prime partite della stagione. In campionato sono due i clean sheet consecutivi – contro Empoli e Udinese – mentre in Champions League sono arrivati due gol nelle due sfide contro lo Sheriff (vedi articolo). Entrambi da calci piazzati.

GOL SUBITI – Dopo i gol subiti nelle prime partite di stagione, nelle ultime uscite Simone Inzaghi sembra aver registrato la fase difensiva della sua Inter. In campionato sono arrivati due clean sheet consecutivi nelle gare contro Empoli e Udinese, che vanno a sommarsi con quello della prima giornata contro il Genoa. Un piccolo problema, però, nasce sui calci piazzati. Le ultime reti subite dai nerazzurri – salvo il gol del 2-1 subìto contro la Lazio con Federico Dimarco a terra – arrivano tutte proprio da palle inattive. A partire dalla sfida contro il Sassuolo – terminata 1-2 – che ha visto Domenico Berardi andare in gol su calcio di rigore.

Inter, le palle inattive sono un problema da risolvere

PUNIZIONI E RIGORI – Dopo la sfida tra Sassuolo e Inter, per i nerazzurri sono arrivati sei gol in altrettante partite. Tre dei quali contro la Lazio. Come ricordato sopra, l’unico gol su azione è stato il secondo, arrivato in circostanze particolari. Le altre due reti, segnate da Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic sono state realizzate su rigore (la prima) e su colpo di testa da calcio di punizione (la seconda). Nella sfida di San Siro contro lo Sheriff, invece, il gol è arrivato da un calcio di punizione di Thill. A seguire, il tanto discusso rigore di Inter-Juventus. Prima dell’ultimo gol subìto, quello di ieri segnato da Traore ancora una volta da colpo di testa su calcio piazzato. Un ulteriore step di miglioramento necessario in casa Inter.