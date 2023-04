Inter, piccolo neo dalla notte di Champions League. Caso San Siro?

Per l’Inter questa è stata una settimana di gloria, in cui Simone Inzaghi è entrato di diritto nella storia del club nerazzurro. Il club meneghino ha riscattato il pass per le semifinali di Champions League, ma si è confermato un trend negativo dell’ultimo periodo.

PROBLEMI – Questo weekend in campionato l’Inter sarà ospite dell’Empoli, giocherà perciò in trasferta dove ha collezionato un solo clean sheet a Genova contro la Sampdoria. I numeri fuori da San Siro in Serie A sono da brividi per una squadra a inizio anno tra le favorite per lo Scudetto, ma nell’ultimo periodo anche in casa sono nati diversi problemi. Il mercoledì appena passato ha visto i nerazzurri pareggiare per 3-3 contro il Benfica e ottenere il pass per le semifinali di Champions League. I rivali del prossimo turno, decisivo per conquistare Istanbul, saranno i giocatori di Stefano Pioli.

Inter, trend da invertire

TREND – Tra campionato, Champions League e Coppa Italia l’Inter ha giocato nell’ultimo mese e mezzo quattro partite a San Siro. Le avversarie sono state in ordine Juventus, Fiorentina, Monza e Benfica e i risultati non sono stati affatto positivi. Nei match di Serie A i nerazzurri hanno perso tre volte consecutivamente, subendo tre gol e non segnando mai. Nell’unico incontro di coppa è arrivato un pari, sì dolce ma che non rappresenta comunque una vittoria. L’ultima occasione in cui i tifosi hanno visto un successo dei propri beniamini è stata il 5 marzo nella partita con il Lecce. La situazione preoccupa per il quarto posto, che con i quindici punti ridati alla Juventus sembra ormai utopia (vedi articolo), ma non per la Champions League dove il pareggio è stato utile per il passaggio del turno. Le due semifinali si giocheranno a San Siro, perciò ci sarà da ritrovare il feeling con la casa.