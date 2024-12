Inter con i piani di Oaktree: chi rischia e perché, chi arriva e come

La nuova Inter di Oaktree seguirà una strategia ben precisa in più punti, partendo dal calciomercato estivo e probabilmente anche quello invernale. La rosa di Inzaghi non verrà stravolta ma “semplicemente” ottimizzata secondo le indicazioni della proprietà statunitense

MILANO – Il piano di Oaktree Capital Management per la nuova Inter consiste in tre punti. Alleggerire il monte ingaggi, svecchiare la rosa e aumentare la competitività. Ciò si traduce, fondamentalmente, nell’investire su giovani talenti in grado di apportare vantaggi alla squadra di Simone Inzaghi ma senza stravolgerla. Il calciomercato diventa più importante in entrata che in uscita. Meno arrivi a parametro zero e più acquisti in prospettiva. E allo stesso tempo, più player trading grazie a cessioni in grado di generare plusvalenza solo una volta raggiunto il picco più alto del valore. Combinando tutti questi ingredienti si può iniziare a capire le potenziali mosse dell’Inter nel 2025. Chi non rientra nei piani di Oaktree per la nuova Inter? Scopriamolo subito.

Nuova Inter tra età verde e ingaggi bassi: non c’è spazio per tutti

CHI RISCHIA – Nell’attuale monte ingaggi dell’Inter spicca Lautaro Martinez (oltre 16.5 milioni di euro lordi), seguito da Nicolò Barella con Hakan Calhanoglu (12), Marcus Thuram (quasi 8) e Alessandro Bastoni (oltre 10). Prossimo ai 31 anni, il centrocampista turco è l’unico ad aver già raggiunto l’apice del suo valore ed eventuali offerte potrebbero essere ascoltate da Oaktree. Per quanto riguarda l’età, guida Francesco Acerbi (quasi 37 anni), seguito da Yann Sommer (36), Henrikh Mkhitaryan con Marko Arnautovic (quasi 36) e Matteo Darmian (35). Tutti in scadenza 2026 tranne l’austriaco. Infine, andando ad analizzare i contratti in scadenza, il 30 giugno 2025 – salvo rinnovo – sarà l’ultimo giorno per Raffaele Di Gennaro, Andrei Radu, Stefan de Vrij, Joaquin Correa e il già citato Arnautovic. Facendo questa prima considerazione, proprio Arnautovic è il primo indiziato a fare spazio a un giovane talento in attacco. Ma non sarà l’unico.

Arnautovic non unico in uscita: con Oaktree si cercano nuovi rinforzi

CALCIOMERCATO INTER – Al momento quello di Arnautovic è il quattordicesimo stipendio nel monte ingaggi dell’Inter. Con i suoi quasi 4 milioni di euro lordi, il classe ’89 austriaco farà spazio a una punta con un ingaggio più contenuto. E questa è una certezza. Come sono certi gli addii del 30enne attaccante Joaquin Correa (6.5) e del quarto portiere Andrei Radu (quasi 2). Esuberi che alleggeriscono il bilancio senza necessità di reinvestimento. Diversa la situazione del terzo portiere Raffaele Di Gennaro, fanalino di cosa del monte ingaggi nerazzurro con i suoi 300mila euro lordi a stagione e confermabile nonostante i suoi 31 anni, essendo prodotto del vivaio giovanile. Oltre al trio formato da Arnautovic, Correa e Radu, bisogna monitorare la situazione dei “vecchietti” Acerbi, Darmian, de Vrij, Mkhitaryan e Sommer. Ultimo anno a Milano per tutti o addio anticipato per qualcuno? Oltre all’attaccante post-Arnautovic, l’Inter di Oaktree sta cercando un nuovo difensore centrale e già questo è un indizio. Rimarrà solo uno tra Acerbi e de Vrij (favorito), probabilmente. E nel frattempo si monitorano potenziali occasioni per il 2026 in porta e a centrocampo. Svecchiare la rosa, riducendo il monte ingaggi ma mantenendo elevata la competitività della squadra, è un obiettivo molto ambizioso ma anche difficile: l’Inter di Oaktree dovrà giocare di anticipo per farsi trovare pronta. E la nuova strategia è già in azione.