L’Inter pesca ancora in Argentina: chi è Mastantuono e perché piace

Mastantuono è un talento emergente del River Plate, già considerato uno dei giovani più promettenti del calcio sudamericano. Classe 2007, il trequartista argentino ha già attirato su di sé l’interesse di diversi top club europei, su tutti il Real Madrid. Anche l’Inter lo segue: ecco chi è e come potrebbe tornare utile ai nerazzurri.

TALENTO PURO – Classico numero 10, Franco Mastantuono promette benissimo. La sua tecnica sopraffina, unita alla velocità e alla capacità di superare l’uomo, lo rendono un giocatore ideale per qualsiasi squadra. Mastantuono ha iniziato la sua carriera giovanile al River Plate nel 2019, entrando stabilmente in prima squadra all’inizio del 2024. Qui ha stabilito il record come il più giovane marcatore nella storia del club, segnando a soli 16 anni e 5 mesi in Copa Argentina. Il tecnico del River, allora Martìn Demichelis, gli diede fiducia, garantendogli spazio tra i titolari in un contesto competitivo come la Primera División Argentina. La sua clausola rescissoria, attualmente fissata a 45 milioni di euro, rappresenta un ostacolo importante, ma è anche indicativa del valore che il River Plate attribuisce al suo gioiello. Mastantuono è seguito da molti top club europei, su tutti Real Madrid e Atletico Madrid, il che testimonia il suo immenso potenziale.

Calciomercato – Franco Mastantuono come può essere utile all’Inter

IN NERAZZURRO – Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente interessante per l’Inter di Simone Inzaghi. Mastantuono eccelle, nell’interpretare le situazioni di gioco con passaggi precisi e nel creare spazi per i compagni, qualità che potrebbero essere sfruttate per arricchire il sistema offensivo nerazzurro. Il giovane argentino potrebbe adattarsi benissimo al modulo 3-5-2 di Inzaghi, dove potrebbe operare come trequartista dietro le punte o come mezzala con compiti offensivi, grazie alla sua capacità di inserirsi tra le linee e di fornire assist. Il suo stile ricorda quello di Phil Foden del Manchester City, combinando creatività e dinamismo, qualità perfettamente in linea con la necessità dell’Inter di aggiungere imprevedibilità e freschezza nella trequarti offensiva.

Investimenti e priorità di mercato

LA FATTIBILITÀ DELL’AFFARE – Sebbene il profilo tecnico e tattico di Mastantuono si sposi perfettamente con il gioco di Simone Inzaghi, le possibilità di vederlo a Milano sono attualmente scarse. L’Inter si trova nella posizione di valutare attentamente ogni spesa, e un trasferimento così oneroso sarebbe una scommessa audace per un giocatore che, pur avendo dimostrato qualità straordinarie, non ha ancora avuto modo di affermarsi su grandi palcoscenici. La strategia nerazzurra, per il momento, sembra orientata più verso il monitoraggio che verso una mossa concreta. Questo approccio consente all’Inter di mantenere una posizione di attenzione senza impegnarsi in una trattativa che potrebbe risultare troppo costosa.

STRATEGIE DI MERCATO – A partire dalla prossima sessione estiva, l’Inter avrà maggiore flessibilità economica e potrebbe considerare operazioni da 40 milioni di euro o più, proprio come questa. Tuttavia, sarà molto più probabile che questa cifra venga destinata a rinforzare reparti cruciali che necessitano di interventi immediati. Con Stefan de Vrij e Francesco Acerbi avanti con l’età e in scadenza di contratto, il club avrà bisogno di investire su un difensore centrale di alto livello, già pronto per diventare un perno della retroguardia nerazzurra.