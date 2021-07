Inter-Pergolettese nuova occasione per Dimarco: stavolta esterno?

Nuova amichevole per Inzaghi e nuova occasione per Dimarco. L’esterno mancino con la Pergolettese giocherà da esterno?

OCCASIONE – Inter-Pergolettese sarà una nuova occasione per Inzaghi di testare i suoi nuovi giocatori. In modo un po’ più serio rispetto all’amichevole col Lugano visti i primi rientri dalle vacanze. La partita sarà un nuovo test per un giovane di rientro che scalpita per trovare il suo spazio in nerazzurro. Parliamo di Federico Dimarco.

STAVOLTA IN FASCIA? – L’ex Verona ha dato buona mostra di sé già alla prima occasione. Giocando però da terzo difensore a sinistra. Un ruolo che ha imparato a coprire agli ordini di Juric e che torna comodo anche a Inzaghi. Ma non quello che dovrebbe coprire primariamente in maglia Inter. Dimarco infatti al momento è il padrone assoluto della fascia sinistra. L’unico esterno mancino. E in amichevole potrebbe iniziare a mettere in mostra le sue doti balistiche in un ruolo più offensivo.