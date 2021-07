Inter-Pergolettese, la formazione titolare di Inzaghi: 6/11 tipo con due novità

Inter-Pergolettese si è giocata nel tardo pomeriggio senza conoscere particolari dettagli della partitella amichevole. Nemmeno la formazione, che però è facilmente ricostruibile, anche grazie agli highlights. E le scelte di Inzaghi fanno capire la direzione in cui sta andando la nuova Inter

NOVITÀ STAGIONALI – L’allenamento congiunto odierno è servito a Simone Inzaghi per testare la miglior Inter possibile, in attesa del rientro di tutti i nazionali. Nell’8-0 di Inter-Pergolettese (vedi video) le novità dal 1′ rispetto alla passata stagione sono solo due: Federico Dimarco schierato quinto mancino e soprattutto Hakan Calhanoglu al suo fianco, da mezzala sinistra. Il classe ’97 italiano per il momento non fa rimpiangere Ivan Perisic (vedi focus). Nulla da dire sul turco ex Milan, che ha cambiato sponda dei Navigli per permettere a Christian Eriksen di dedicarsi esclusivamente al suo recupero psico-fisico. Sulla destra c’è Matteo Darmian, che per ora è la prima scelta di Inzaghi dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain.

ASPETTANDO I TITOLARI – Non si può ancora parlare di formazione-tipo, ma per (oltre) metà ci siamo: il capitano Samir Handanovic in porta; Milan Skriniar e Stefan de Vrij in difesa; Marcelo Brozovic a centrocampo. Oltre ai già citati Darmian e Calhanoglu. In difesa rispunta Aleksandar Kolarov, in attesa di Alessandro Bastoni terzo sinistro. Altra partita da mezzala destra per Roberto Gagliardini ma quella posizione attende Nicolò Barella, ovviamente. Ancora fuori la coppia offensiva titolare: Martin Satriano agisce da alter ego di Romelu Lukaku, mentre Andrea Pinamonti non ha le caratteristiche per reinventarsi vice di Lautaro Martinez al suo fianco. Di seguito la formazione titolare schierata da Inzaghi in Inter-Pergolettese.

Inter-Pergolettese, la formazione scelta da Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Satriano, Pinamonti. All. Inzaghi