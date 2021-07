Inter-Pergolettese, Inzaghi aspetta risposte dagli attaccanti giovani

Inter-Pergolettese rappresenta un’occasione per gli attaccanti giovani che sono in ritiro agli ordini di Inzaghi. Pinamonti, Satriano e Salcedo possono dimostrare al tecnico il loro livello.

LAVORO IN RITIRO – Ancora in Inter-Pergolettese Inzaghi sarà senza i suoi futuri attaccanti titolari. Questa amichevole quindi è un’occasione importante per le riserve. Vale a dire i giovani. Quelli che in queste settimane di ritiro hanno lavorato con continuità agli ordini del nuovo tecnico. E possono cercare di convincerlo di valere il ruolo da quarta punta. I nomi sono tre: Pinamonti, Satriano e Salcedo.

IL TRIO – Le loro situazioni sono differenti. Quello più indietro, apparentemente, è il più esperto. Pinamonti ha già dimostrato di poter giocare e segnare in Serie A. Ma il classe 1999 viene da un anno di panchina. E non ha esattamente brillato nelle prime sgambate estive. Paradossalmente è quello che deve dimostrare di più, a prescindere dal presunto status. Meglio di lui ha sicuramente fatto Satriano. Per certi versi a vederli di fianco l’uruguaiano sembrava quello più esperto e l’italiano l’attaccante appena uscito dalla Primavera. Il classe 2001 ha mostrato fame e voglia, impressionando tutti. E stavolta giocherà con un centrocampo vero alle spalle. Poi c’è Salcedo. Una sorta di via di mezzo degli altri due. Classe 2001 che ha già conosciuto la Serie A. Un attaccante veloce, verticale, dinamico. Con caratteristiche che Inzaghi ha dimostrato di apprezzare e saper valorizzare nella sua esperienza alla Lazio. Un trio variegato, che ha un’occasione concreta e importante.

CAMBIARE IL FUTURO – Niente di definitivo uscirà dalla partita con la Pergolettese, sia chiaro. È solo un’amichevole di luglio. Ma Inzaghi delle prime scelte dopo queste settimane potrà farle. Potrà trarre conclusioni sulle qualità, l’adattabilità alle sue idee. Questa partita può rappresentare uno spartiacque per uno di loro tre. Chi sfrutterà l’occasione?