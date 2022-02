Inter, perché ieri Vidal in panchina fino al 78°?

L’Inter ha perso 2-0 contro il Sassuolo ieri e ha fallito il sorpasso in vetta alla classifica al Milan. Un brutto passo falso che ha palesato tanti limiti e tante lacune nei nerazzurri. Una domanda però sorge spontanea: come mai Arturo Vidal è entrato solo al 78°?

DUBBIO – L’Inter ieri ha dovuto rinunciare a Marcelo Brozovic, centrocampista principe dei nerazzurri per squalifica. Simone Inzaghi ha fallito l’esperimento di Barella mediano con Gagliardini e Calhanoglu ai suoi fianchi. Soprattuto Gagliardini ha fatto vedere di non essere da Inter e questo fa sorgere un dubbio: come mai dopo la grande prova in Champions League contro il Liverpool, Arturo Vidal è rimasto in panchina per 78 minuti? Che il cileno non abbia 180 minuti consecutivi nelle gambe è plausibile, ma quantomeno farlo partire dal primo minuto per dare consistenza ed esperienza poteva essere utile per poi sostituirlo. Se avesse avuto qualche problema fisico non sarebbe neanche entrato in campo, ma così non è stato.