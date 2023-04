Inter, perché Calhanoglu adesso meglio di Brozovic? Il motivo

L’Inter ha riscoperto Hakan Calhanoglu in un altro ruolo in questa stagione, contro la Juventus il turco è stato ancora fondamentale. Perché la vecchia mezzala ora è più funzionale rispetto a Marcelo Brozovic da regista?

VERTICALITÀ – Per una squadra è essenziale avere verticalità, giocare in avanti e sfruttare il gioco delle proprie punte. Marcelo Brozovic non è un regista da lancio in avanti o passaggio in profondità, ma uno da gestione del pallone e manovra guidata. Il croato gestisce i ritmi del gioco e guida i suoi compagni facendosi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, non concedendo mai punti di riferimento. Perché allora Hakan Calhanoglu adesso gli viene preferito? Simone Inzaghi ha trovato nel turco l’uomo delle verticalizzazioni, l’uomo che dà dinamicità e allo stesso tempo immensa qualità. Il gol segnato dall’Inter contro la Juventus è un emblema dell’utilità del giocatore. Proprio Calhanoglu ha trovato in mezzo alle linee con un passaggio preciso Nicolò Barella, che poi ha servito in solitaria Federico Dimarco per la rete. Quell’azione è la differenza tra i due.