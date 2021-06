Inter interessata a Euro 2020… ancora per poco. E per pochi. I nerazzurri rimasti in corsa per il titolo sono ormai ridotti a un terzo. E si sfideranno in Belgio-Italia. In qualunque caso Inzaghi sa già che gran parte dei titolari sarà in vacanza entro il weekend, quindi saranno a sua disposizione un po’ prima rispetto alle stime iniziali. Un aspetto da non trascurare adesso

INTERISTI IN VACANZA – Oggi ultime due partite degli ottavi di finale (Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina, ndr). Poi si inizierà a fare davvero sul serio. Gli Europei, finora sorprendenti in alcuni risultati, stanno per arrivare alla sua fase più spettacolare: in palio le semifinali. E gli interisti convocati per la rassegna europea (vedi focus) sono rimasti ormai in pochi. A partire dal neo acquisto Hakan Calhanoglu (Turchia), già eliminati, nell’ordine: Milan Skriniar (Slovacchia), Valentino Lazaro (Austria), Stefan de Vrij (Olanda), Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (Croazia). Quest’ultimo già in vacanza forzata causa Covid-19. Fuori per altri motivi ben più seri Christian Eriksen (Danimarca), anche se i suoi compagni contro la Repubblica Ceca possono regalarsi e regalargli la semifinale. E questo sarebbe uno scenario a dir poco gradito. Per gli interisti e non.

GLI ULTIMI PROTAGONISTI – Fuori già sette dei dieci interisti di Euro 2020, quindi. L’Inter, pertanto, seguirà interessata una sola partita: Belgio-Italia, in programma venerdì 2 luglio a partire dalle ore 21:00. In campo Romelu Lukaku (Belgio) contro Alessandro Bastoni e Nicolò Barella (Italia). Se giocheranno… Inutile preoccuparsi del risultato. Sicuramente non sarà l’ultima partita con almeno un nerazzurro in campo e magari nemmeno la penultima. Perché chi passa diventerà automaticamente la favorita per la vittoria finale. Per Simone Inzaghi l’unica certezza è che dal weekend avrà gran parte della formazione-tipo in vacanza. Ancora in giro i tesserati impegnati in Copa America 2021 (vedi tabellone della fase finale). Ma – mercato permettendo – oltre metà formazione titolare tornerà a disposizione qualche giorno prima del previsto. Meglio così, vista la novità in panchina. Non resta che aspettare chi tra il belga e la coppia italiana farà ritorno a casa per ultimo…