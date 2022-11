Inter, pensiero Mondiale rischio con l’Atalanta? Inzaghi dimostra una cosa

L’Inter sfida l’Atalanta nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A, ovvero l’ultima prima della mega sosta per i Mondiali. Inzaghi ha l’obbligo di vincere per non perdere altro terreno dalla zona Champions League ma anche per staccare i bergamaschi in classifica. L’imminente partenza per il Qatar può rappresentare una distrazione?

SCONTRO DA NON FALLIRE – L’Inter di Simone Inzaghi, prima del rompete le righe, affronta l’Atalanta, diretta concorrente per un posto in Europa. Ennesimo scontro diretto fuori casa e dunque ennesima prova del nove per i nerazzurri che finora hanno fallito tutti gli incontri con le cosiddette big del campionato. Questo però non si può fallire: prima di tutto per chiudere bene prima della sosta e poi per non perdere ulteriore terreno dalla zona Europa. Inzaghi si affida al suo miglior undici, probabilmente con Marcelo Brozovic ancora dalla panchina (vedi articolo). L’imminente partenza per il Qatar, con ormai tutte le convocazioni decise e comunicate, può rappresentare una distrazione?

Inter, l’imminente Mondiale in Qatar può rappresentare una distrazione?

Il dubbio è lecito visti i molti infortuni che mettono continuamente a rischio i Nazionali convocati, non solo all’Inter ma in qualsiasi squadra. Con il sogno Mondiale ormai ad un passo e il rischio beffa in caso di problemi dell’ultimo minuto, il pericolo è che i giocatori possano tirare indietro la gamba. Sia chiaro, non è un’accusa ma una semplice constatazione. Molti allenatori certamente si faranno condizionare modificando le proprie scelte, Inzaghi non viaggia su questa frequenza, segno della grande fiducia che ripone nei suoi giocatori. Va bene vedere il Qatar ad un passo, ma prima bisogna affrontare al meglio Atalanta-Inter.