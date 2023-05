Inter, penalizzazione Juventus può ‘tranquillizzare’. Ma niente rischi

È attesa in serata la decisione sulla penalizzazione alla Juventus (vedi articolo), che rimescolerebbe tutte le carte in tavola a due giornate (tre per i bianconeri, che questa sera saranno in campo contro l’Empoli) dal termine del campionato. Per l’Inter, però, resta vietato lasciarsi tranquillizzare.

PENALIZZAZIONE – Sono undici i punti di penalizzazione richiesti per la Juventus dopo il caso plusvalenze. Una sentenza che, se confermta, riporterebbe i bianconeri a 58 punti in classifica, potenzialmente 61 in caso di vittoria questa sera contro l’Empoli. Otto lunghezze (o cinque) rispetto all’Inter che salirebbe al terzo posto in classifica e sarebbe di certo più tranquilla nell’ottica di qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Una tranquillità di cui, però, i nerazzurri non possono approfittare. Vincere contro Atalanta e Torino è in ogni caso un imperativo, così come lo è per l’Inter conquistare i punti necessari per qualificarsi alla prossima edizione del torneo in ogni caso. Penalizzazione all Juventus o meno.

RICORSI E SORPRESE – Con una qualificazione ottenuta sul campo e indipendentemente da ciò che colpirà la Juventus, l’Inter non dovrà infatti preoccuparsi di nulla. È vero, questa sera (o al più tardi domani) è prevista la sentenza per i bianconeri. Ma resterà poi il tempo dei ricorsi e di eventuali (sgradevoli) decisioni sorprendenti. Per evitare dunque di passare settimane con il cuore in gola, conquistare i punti necessari alla qualificazione è l’obiettivo minimo di un campionato che per l’Inter ha decisamente regalato poche gioie. Per evitare anche facili ironie e lamentele di chi già una volta si è visto togliere (con una decisione sacrosanta) due scudetti in tribunale…