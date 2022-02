Inter penalizzata dal Giudice Sportivo: il derby ha un prezzo eccessivo

L’Inter è uscita dal derby con le ossa rotte e non solo per la sconfitta rocambolesca. Oggi infatti si è pronunciato il Giudice Sportivo che ha clamorosamente punito Bastoni e Inzaghi con rispettivamente due e una giornata di squalifica. Lautaro Martinez è stato multato mentre Theo Hernandez graziato (QUI tutti i provvedimenti). È una sentenza piuttosto severa che non trova molti riscontri nel recente passato

LINEA ECCESSIVA – L’Inter esce malissimo dalla sconfitta con il Milan e non solo per i tre punti persi in maniera assurda e rocambolesca. Il Giudice Sportivo, pronunciatosi oggi, ha fatto il resto: due giornate di qualifica per Alessandro Bastoni, che salta così Napoli e Sassuolo e una per Simone Inzaghi più multa. Lautaro Martinez, accusato dai social ma soprattutto da certa stampa di uno sputo inesistente nei confronti di Theo Hernandez (vedi articolo), è stato punito con una multa di diecimila euro per la lite con il francese nel finale di gara. Linea molto più morbida con l’esterno rossonero, punito con una sola giornata e un’ammenda dopo il rosso diretto e l’atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi avversari (QUI tutte le motivazioni).

OSSA ROTTE – Una sentenza eccessivamente severa e che non trova riscontri nel recente passato. Non è trascorso molto tempo dal finale infuocato di Inter-Juventus, finale di Supercoppa. Ricordiamo tutti l’atteggiamento minaccioso di Leonardo Bonucci a bordocampo dei confronti di un dirigente dell’Inter. Squalifica? No, semplice multa. Tornando invece alla scorsa stagione, ricorderete tutti il dito medio di Davide Calabria a fine derby. Anche in questo caso nessun provvedimento. Per rimanere ai giorni nostri, invece, basta citare Nicolò Zaniolo che in Roma-Genoa si è rivolto in maniera irrispettosa nei confronti dell’arbitro, con tanto di labiale inconfondibile: una sola giornata di squalifica, con buona pace di José Mourinho che vede disparità di trattamento. L’Inter ne esce fortemente penalizzata e in una fase cruciale della stagione. Un prezzo eccessivo.