Inter, parte il rush scudetto: ora derby con la Juventus! Occhio a 2 dati

L’Inter affronta la Juventus nel match in programma all’Allianz Stadium domenica sera. I nerazzurri, reduci dalla pesante vittoria contro la Fiorentina in campionato, vogliono tenere alta la tensione per tentare il sorpasso al Napoli, impegnato in trasferta sul campo della Lazio.

RECORD – Lontano da San Siro, l’Inter viaggia ad una media di 2.25 punti a partita con un bottino di otto vittorie, una sconfitta, tre pareggi a chiudere il parziale. Nei top-5 campionati europei solo Liverpool, Braga e Galatasaray hanno fatto meglio. Un’imbattibilità esterna che, prima della battuta d’arresto contro la Fiorentina, durava dal 4 maggio 2024, una sconfitta col Sassuolo a campionato già archiviato.

L’Inter ora deve ricaricare l’energie: rush scudetto non banale

I DATI – I numeri sorridono a Inzaghi negli scontri diretti contro Thiago Motta: quattro vittorie, una sconfitta e due pareggi, con l’ultimo confronto che risale allo scorso ottobre terminato in parità al Meazza. Tuttavia, se analizziamo i numeri dell’Inter, la statistica che preoccupa maggiormente i tifosi è il numero di gol subiti alla venticinquesima giornata (23), ossia uno in più rispetto alle reti incassate dai nerazzurri nella passata stagione in A. Un dato che sottolinea i cali di concentrazione degli uomini di Inzaghi che hanno portato a delle rimonte significative. Nello specifico, la rimonta della Juventus a San Siro che è costata alla Beneamata due punti cruciali in ottica scudetto.

L’AVVERSARIO – Cinque vittorie e 7 pareggi tra le mura amiche per la Vecchia Signora che non ha ancora mai perso all’Allianz Stadium a stagione in corso. La Juventus, dopo la vittoria di misura contro il PSV nell’andata dei playoff di Champions ospita un Inter rinvigorita dall’assenza di impegni europei. Gli uomini di Thiago Motta cercheranno di eludere la pressione ultra offensiva avversaria, allungando la squadra con rapide verticalizzazioni e provando a sfruttare gli spazi per servire Kolo Muani in profondità e colpire. Il francese ha fin qui timbrato cinque volte, tre consecutivamente da quando è approdato in Serie A.