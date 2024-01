Inter, parte la caccia al parametro zero: i 4 grandi colpi su cui si lavora

Inter alle prese con il calciomercato… estivo! La finestra invernale si è appena aperta ma l’attenzione della società nerazzurra è già rivolta alla prossima stagione. Quella dei parametri zero. Il trio formato da Marotta, Ausilio e Inzaghi è d’accordo sulle prossime mosse. E sui nomi da non farsi scappare, possibilmente. Analizziamo i principali quattro profili già sotto la lente

POKER A ZERO – L’Inter si appresta ad accogliere il suo primo acquisto del 2024 ma il lavoro degli uomini-mercato nerazzurri è già proiettato alla prossima stagione. In un certo senso il classe ’99 canadese Tajon Buchanan (Club Brugge) è l’antipasto di una campagna acquisti destinata ad alzare il livello della rosa. Oltre all’esterno destro, Simone Inzaghi si aspetta almeno un innesto in ogni reparto. E il Direttore Sportivo Piero Ausilio con il suo staff, supportato dall’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta, ragiona da tempo su almeno quattro colpi a parametro zero. Uno per ogni reparto, appunto. In attacco il classe ’92 iraniano Mehdi Taremi (Porto). A centrocampo il classe ’94 polacco Piotr Zielinski (Napoli). In difesa il classe 2000 portoghese Tiago Djaló (Lille). E in porta il classe ’97 italiano Alex Meret (Napoli). Situazioni tutte diverse per concorrenza e contratti, comprese chance di cessione già a gennaio o di opzione di rinnovo prima di andare a scadenza. Quattro nomi graditi a Inzaghi e sui quali Ausilio lavora da tempo seguendo le indicazioni di Marotta: il parametro zero come occasione da non perdere.

Calciomercato Inter: occhio ai parametri zero

UPGRADE IN ROSA – Il potenziale poker di acquisti a zero segue la logica dell’upgrade generale della rosa nerazzurra. In estate qualcuno saluterà l’Inter, soprattutto se in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Taremi può essere l’erede del classe ’88 cileno Alexis Sanchez per completare l’attacco. Zielinski idealmente è il sostituto del classe ’93 olandese Davy Klaassen per migliorare il centrocampo. Djaló rischia di essere un “doppione” ma è chiaro che possa diventare l’erede in difesa del classe ’89 italiano Matteo Darmian che, essendo un jolly tuttofare, a sua volta può “completare” la sostituzione del classe ’88 colombiano Juan Cuadrado insieme al più giovane Buchanan. E Meret è un serio candidato a prendere il posto del coetaneo italo-indonesiano Emil Audero per iniziare a pianificare l’avvicendamento in porta. Quattro operazioni importanti e interessanti. Taremi farebbe comodo già a gennaio. Zielinski sarebbe un lusso nell’Inter attuale. Djaló potrebbe essere il giovane da valorizzare per ottenere vantaggi anche a lungo termine (plusvalenza…). E Meret andrebbe ad arricchire la rosa lunga togliendo un titolare a una diretta avversaria. Quanti e quali di questi possibili grandi colpi a parametro zero riuscirà a portare ad Appiano Gentile in estate l’Inter? Marotta ragiona, Ausilio (ci) lavora e Inzaghi aspetta novità…