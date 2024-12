Inter-Parma, troppi infortuni per Pecchia. Si continua a lavorare

Il Parma di Fabio Pecchia continua ad allenarsi in vista della gara di venerdì sera contro l’Inter. Per i crociati, tanto lavoro in campo e allo sesso tempo qualche infortunio di troppo.

STOP – Archiviata la roboante vittoria contro la Lazio allo stadio Tardini, il Parma si prepara alla delicata sfida di Serie A contro l’Inter. I nerazzurri, dopo lo stop a causa del malore a Bove, arriveranno alla gara contro i crociati con una partita in meno e qualche giorno di riposo in più. Con l’infortunio di Pavard nell’Inter, anche nel Parma di Fabio Pecchia c’è qualche stop di troppo. A Milano non ci sarà Bernabé, infortunatosi durante il primo tempo nella sfida contro il Genoa. A lui si aggiunge anche Alessandro Circati, che si fermò durante un allenamento lo scorso ottobre: il suo rientro è previsto per la primavera del 2025.

Parma, si torna in campo. Nessun riposo

LAVORO – Oltre a loro, Fabio Pecchia nella trasferta lombarda contro l’Inter, dovrà fare a meno di Gabriel Charpentier. L’attaccante congolese e naturalizzato francese sarà out fino a fine stagione: sarà presto sottoposto a un intervento chirurgico a causa della rottura del tendine d’Achille. Il Parma, nella prossime giornate, continuerà ad allenarsi in vista dell’Inter. I crociati sono scesi in campo al Mutti Training Center di Collecchio per una seduta mattutina. L’appuntamento è fissato sempre domani con una seduta che si prospetta impegnativa per quelli che scenderanno in campo.