Inter-Parma, possibile cambio modulo di Conte? Le ipotesi

Antonio Conte Inter

Antonio Conte potrebbe valutare di cambiare modulo in vista di Inter-Parma? Ecco le possibili ipotesi, viste le brutte notizie su Lukaku.

MODIFICHE – L’infortunio di Romelu Lukaku terrà fuori il belga da Inter-Parma. Una brutta tegola in casa nerazzurra: Antonio Conte perde il suo totem a meno di 48 ore dalla gara. E ora sorge il quesito su chi schierare al suo posto. Tuttavia, c’è anche una seconda ipotesi. Il tecnico potrebbe infatti valutare addirittura un cambio modulo. A gara in corso o già dal 1′.

IPOTESI – Se Conte mantenesse infatti il 3-5-2 (travestito da 3-4-1-2), l’unica alternativa a Lukaku sarebbe Andrea Pinamonti. Ma c’è anche l’ipotesi di cambio modulo, portando Ivan Perisic più avanti, ma non nel ruolo di prima punta (visto a Kiev). Conte potrebbe infatti modellare la formazione verso un 3-4-3, con Lautaro Martinez affiancato dal croato e Achraf Hakimi. Un modulo non per forza rigido, ma da modulare in fase di salita così da allargare la difesa avversaria, elemento in cui l’Inter ha mostrato qualche difficoltà. Un mero esercizio tattico, o reale possibilità?