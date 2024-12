Inter-Parma, nuova occasione per Palacios? La possibilità

Inter-Parma è in programma stasera 6 dicembre alle ore 18:30 allo Stadio San Siro: dopo gli oltre 10 minuti disputati a Empoli, Tomas Palacios spera di accumulare ulteriore minutaggio in maglia nerazzurra.

IL PUNTO – Inter-Parma sarà il match che aprirà la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il club nerazzurro si presenta alla sfida con l’obiettivo di conseguire la prima vittoria contro i crociati, in casa, dopo 4 partite senza successo. Per l’occasione, Simone Inzaghi dovrebbe schierare nuovamente dal primo minuto coloro che avevano iniziato la sfida di Firenze contro gli uomini di Raffaele Palladino. A prescindere dall’avversario affrontato, ogni match deve essere giocato al massimo. Perché questa stagione sta dimostrando che non esistono “squadre cuscinetto”. Per questo, la presenza di Tomas Palacios è possibile soltanto a partita in corso.

Inter-Parma, spazio a Palacios? La speranza

LO SCENARIO – Yann Bisseck sarà il titolare nel ruolo di braccetto destro contro il Parma, complice anche l’assenza per infortunio di Benjamin Pavard. A sinistra ci sarà Alessandro Bastoni, con Palacios che partirà chiaramente dalla panchina. L’assenza del francese, unita al fatto che il tedesco potrebbe essere spostato a sinistra nel corso dell’incontro, invita però a non escludere un ingresso del classe 2003 durante la sfida.

LA SUGGESTIONE – L’argentino è stato impiegato da Inzaghi soltanto nel secondo tempo di Empoli-Inter, quando i nerazzurri erano già in vantaggio per 3-0. La possibilità di un suo ingresso, a partita in corso, anche contro il Parma risponderebbe evidentemente a un punteggio tale da garantire ai nerazzurri una certa sicurezza di successo finale. Per il momento, infatti, Inzaghi intende far crescere con calma Palacios in vista di un minutaggio più significativo da assicurargli nei prossimi mesi.