Inter-Parma, Dumfries e Gosens osservati speciali: motivi diversi, stesso obiettivo

Inter-Parma, match degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma alle 21 a San Siro, vedrà una formazione per certi versi inedita con il ritorno di Dumfries e Gosens dal 1′ (vedi formazioni ufficiali). Per entrambi gli esterni si tratta di una chance da sfruttare, chiaramente per motivi differenti

DIVERSE DIFFICOLTÀ – Inter-Parma vedrà una formazione nerazzurra rimaneggiata per via degli infortuni, con scelte per certi versi inedite (oltre che obbligate) da parte di Simone Inzaghi. Tra le tante novità si annovera il ritorno dal 1′ di Robin Gosens che aveva fatto benissimo nelle amichevoli di dicembre senza tuttavia conquistare una vera chance in partite ufficiali. Il tedesco oggi può mettersi in mostra così some il suo collega sulla fascia opposta, ovvero Denzel Dumfries che da quando ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dal Mondiale non ha mai convinto. L’ultima prestazione offerta sul campo del Monza è stata addirittura dannosa per l’Inter che proprio a causa di una sua autorete ha subito il pari della squadra brianzola al 93′. Sia l’olandese che Gosens, ovviamente per motivi differenti, sono obbligati a sfruttare l’occasione per recuperare terreno nelle gerarchie di Inzaghi.