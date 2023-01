Inter-Parma 2-1 DTS, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Parma ha visto necessario il 110′ per ottenere la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Non è però una rarità vedere i tempi supplementari in questa fase del torneo: lo certificano le statistiche.

DUE – I gol di Francesco Acerbi in ventidue presenze in Coppa Italia. L’unico altro assieme a Inter-Parma l’aveva trovato il 27 gennaio 2021 ai quarti di finale contro l’Atalanta quando era alla Lazio, in una partita poi persa 3-2. Quello di ieri è il suo primo con l’Inter alla diciassettesima partita fra tutte le competizioni.

CINQUE – Gli ottavi di finale di Coppa Italia nelle ultime sette stagioni decisi almeno ai tempi supplementari. Questa è la terza consecutiva, prima di Inter-Parma anche il 3-2 all’Empoli del 19 gennaio 2022 e l’1-2 alla Fiorentina del 13 gennaio 2021. Poi un altro 3-2, al Bologna il 17 gennaio 2017, e il 5-4 ai rigori sul Pordenone (0-0 al 120′ del 12 dicembre 2017). Da quando il torneo ha questa formula è capitato anche un’altra volta, il 13 gennaio 2009: 3-1 al Genoa.

CINQUE – Le stagioni di fila in cui l’Inter ha subito gol nell’ottavo di finale di Coppa Italia. L’ultima volta con la porta inviolata è il già citato 5-4 ai rigori sul Pordenone del 2017, dove contro una squadra di Serie C si era reso necessario arrivare al 120′ sullo 0-0.

OTTO – Le qualificazioni consecutive per l’Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. L’ultima volta che non è stato possibile superare gli ottavi risale al 2013-2014, che è anche l’ultima volta da non testa di serie. Il 9 gennaio 2014 un gol di Maicosuel portò avanti l’Udinese, dopo aver passato due turni precedenti.

CINQUANTA – Gli anni dopo cui l’Inter ha di nuovo vinto una partita in casa in Coppa Italia contro il Parma. L’unico precedente era del 23 settembre 1973, doppietta di Roberto Boninsegna e un autogol per un 3-1 a favore, poi una sconfitta e due pareggi per 0-0.