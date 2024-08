L’Inter e la pancia piena, col Lecce bisogna già dare un segnale

Inter-Lecce è già un esame per gli uomini di Inzaghi. I giocatori infatti devono dimostrare in campo di non avere la pancia piena, come si dice, riscattando gli improvvidi errori di Genova.

APPAGAMENTO – C’è un concetto che nel mondo Inter è iniziato a serpeggiare già dopo la prima partita stagione. Ed è quello che la squadra ha la pancia piena. Inconsciamente un po’ tutti sarebbero un po’ rilassati, appagati dallo scudetto vinto. Naturalmente quindi meno cattivi e concentrati. Per forza che poi si pareggia col Genoa. Un concetto su cui anche Inzaghi in realtà ha battuto forte fin dalla prima conferenza prima del ritiro, parlando di concentrazione. Per questo Inter-Lecce diventa già un primo esame.

Inter, contro il Lecce per dare un segnale

DIMOSTRARE IN CAMPO – Il pari col Genoa arrivato con quegli errori infatti ha dato forza a quella sensazione, quel timore che Inzaghi per primo covava. E solo in campo si può dare una dimostrazione contraria. L’Inter col Lecce è chiamata a dare un segnale. A dimostrare di essere ancora quella squadra capace di dominare lo scorso campionato, arrivando a estremizzare il concetto. A togliere dalla testa dell’ambiente l’idea che ci possa essere qualcuno con la pancia piena.