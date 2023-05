Inter padrona di Milano: 2023 ulteriore dimostrazione

Milano è sempre più nerazzurra. L’Inter, dopo la vittoria nel derby di ieri sera in Champions League (rivedi qui la nostra diretta postpartita), ha dimostrato ancora una volta tutta la sua netta superiorità – specialmente nelle ultime stagioni – sul Milan.

2023 DA INCORNICIARE – Milano siamo noi. Bastano queste semplici parole per rimarcare ulteriormente quanto la superiorità dell’Inter sul Milan nelle ultime stagioni è stata netta. Questo 2023 ne è un’ulteriore dimostrazione: quattro derby consecutivi vinti dalla squadra di Simone Inzaghi, un trofeo conquistato (la Supercoppa Italiana) e la qualificazione alla finale della UEFA Champions League. Ma non sono gli unici dati da sottolineare. L’Inter in questi ultimi quattro derby ha infatti segnato la bellezza di sette gol (tre in Supercoppa, tre nel doppio confronto europeo, uno in campionato) e soprattutto non ne ha subito nemmeno uno.

SUPERIORITÀ – Questi dati non sottolineano soltanto la superiorità dell’Inter nei confronti del Milan, ma anche di Simone Inzaghi nei confronti di Stefano Pioli. Con la sola macchia del campionato dello scorso anno, perso dai nerazzurri più che conquistato dai rossoneri. Sempre tornando alla scorsa stagione, l’Inter di Inzaghi ha perso una sola volta in quattro derby (con un netto fallo di Olivier Giroud su Alexis Sanchez che ha di fatto sancito l’immeritata sconfitta dei nerazzurri), ma mostrando sempre una netta superiorità in campo. Una superiorità che l’Inter ha concretizzato in particolar modo in questo 2023. Per ribadire ulteriormente un concetto fondamentale: Milano siamo noi.