Inter, ottavi di finale e critiche. Dall’altra parte c’è chi retrocede

L’Inter sta rispettando totalmente le aspettative. Si è qualificata con due giornate di anticipo agli ottavi di finale di Champions League, è prima in campionato. Dall’altra sponda di Milano si retrocede in Europa.

DIFFERENZE – Non sono solamente i nove punti di distanza in campionato a fare la differenza tra l’Inter e i cugini, ma anche il destino in Europa. La squadra di Simone Inzaghi si è qualificata con due giornate di anticipo, gli altri sono usciti da terzi nel girone e si devono accontentare della retrocessione in Europa League. L’anno passato veniva esaltato il passaggio del turno del Milan ai gironi con Salisburgo, Dinamo Zagabria e il peggior Chelsea degli ultimi 20 anni. In questa stagione non si sente lo stesso dell’Inter, che ha giocato con le seconde linee lasciando fuori e alternando Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I nerazzurri nell’edizione di Champions League 2022-2023 hanno eliminato il Barcellona passando anche con il Bayern Monaco di mezzo. C’è paragone con il Borussia Dortmund quinto in Bundesliga e il Newcastle settimo in Premier League? Sicuramente no, per questo ci vorrebbe maggior realismo nel racconto delle partite. Simone Inzaghi abbia pazienza e rimanga focalizzato sull’unico obiettivo importante dell’Inter: la seconda stella sul petto.