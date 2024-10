Inter, ora c’è il Torino. Poi triplo impegno in sette giorni

Con i tre punti incassati ieri sera in Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Torino di Vanoli nella sfida di sabato sera. Dopo i granata, circa dieci giorni di stop per le Nazionali.

LAVORO – Archiviata la roboante vittoria di ieri sera contro la Stella Rossa in Champions League, l’Inter continua a tenere alta l’attenzione in vista degli impegni in Serie A. Simone Inzaghi, con la formazione di ieri a San Siro ha fatto capire che le rotazioni saranno molto importanti per tutti, a partire dai big che non possono permettersi passi falsi. L’Inter sarà impegnata sabato pomeriggio nella sfida contro il Torino che nelle ultime giornate ha frenato dopo un ottimo inizio di campionato. Dopo il Torino di Vanoli, ci sarà la settimana di “pausa” con gli impegni delle Nazionali. Saranno circa 10 giorni impegnativi per tutti quelli che partiranno, a partire da Lautaro Martinez. L’argentino, con il gol contro i serbi, pare sia tornato a pieno regime.

Inter, calendario di fuoco a ottobre. C’è il derby d’Italia

CALENDARIO – Dal rientro delle Nazionali, in casa Inter si penserà a come preparare il triplo impegno tra Serie A e Champions League nel giro di sette giorni. L’Inter affronterà prima la Roma per poi volare a Berna contro lo Young Boys. Proprio contro gli svizzeri i nerazzurri avranno un importante occasione per accelerare sulle pretendenti. Al rientro dalla Champions League, i nerazzurri avranno solo tre giorni prima di giocare contro la Juventus. Il derby d’Italia è in programma domenica 27 dicembre alle ore 18:00.