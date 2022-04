Inter, ora o mai più: pressione elevata, coraggio Inzaghi! Attesi altri sette

Juventus-Inter è la sfida delle sfide sempre e comunque, in particolare stasera quando dall’Allianz Stadium passeranno le ultime chance scudetto dei nerazzurri e forse anche quelle insperate dei bianconeri. Il confronto si annuncia infuocato e avrà bisogno della leadership di Inzaghi e non solo

LA SFIDA – Juventus-Inter è il big match della trentunesima giornata di Serie A dopo il confronto tra Atalanta e Napoli, vinto dalla squadra di Luciano Spalletti (vedi report). Proprio alla luce della pesante vittoria di Lorenzo Insigne e compagni, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a rispondere per non perdere ulteriore terreno dal secondo posto (attualmente distante 6 punti). L’unico risultato utile agli obiettivi dell’Inter è la vittoria. Va da sé che su un campo come quello della Juventus, dove i nerazzurri non vincono da dieci anni, non sarà semplice. Ed è qui che serve tutta la leadership di Inzaghi e dei suoi uomini di maggior esperienza.

LEADERSHIP – Il pensiero va ovviamente prima di ogni a casa a Edin Dzeko, punto fermo dell’attacco nerazzurro e uomo simbolo di questa Inter e Lautaro Martinez: i loro gol, mancati per troppo tempo, sono fondamentali. Poi Samir Handanovic, che di derby d’Italia ne ha giocati tanti e da numero uno e capitano è assolutamente chiamato a trasmettere sicurezza a tutta la squadra ed in particolare alla difesa. Milan Skriniar che quest’anno ha fatto vedere una personalità enorme anche in sfide complicatissime come quella di Anfield con il Liverpool. Nicolò Barella deve ritrovarsi e non c’è miglior partita di Juventus-Inter.

CROATI E NON SOLO – Marcelo Brozovic non ha bisogno di descrizioni: senza di lui l’Inter sembra un’altra squadra. Stasera sarà come sempre l’osservato speciale e anche lui dovrà dare quel qualcosa in più. La stessa cosa vale per l’altro croato: Ivan Perisic prima della sosta è apparso in calo, quale miglior occasione per alzare il livello? Ultimo ma non ultimo Inzaghi: da lui ci si attende coraggio e lucidità. Ora o mai più.