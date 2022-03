Inter, oltre metà dei gol dall’attacco: la distribuzione presenta tre eccezioni

Inter tornata al gol e alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno. La squadra di Inzaghi, una volta trovata la via della rete, non ha problemi a dilagare. E forse anche questo spiega alcuni dati tutto sommato buoni ma sicuramente migliorabili da un punto di vista

QUATTRO PUNTE IN RETE – L’attacco dell’Inter finora ha prodotto 41 dei 75 gol segnati (54.67%) nelle prime 38 partite stagionali. Poco più della metà del totale, quindi. Guida la classifica marcatori il bosniaco Edin Dzeko con 16 gol in 13 partite (10 reti + 3 doppiette) nelle 37 apparizioni stagionali. Segue l’argentino Lautaro Martinez con 15 gol in 12 partite (10 reti + 1 doppietta + 1 tripletta) nelle sue 36 presenze. Completa il podio il cileno Alexis Sanchez con 6 gol in 6 partite di 28 occasioni. Infine, c’è l’argentino Joaquin Correa con 4 gol in 2 partite (2 doppiette) in 22 chance. Ovviamente ancora a quota 0 l’ecuadoriano Felipe Caicedo, finora protagonista di un solo spezzone di gara. Se qualcuno ha davvero pensato che il problema dell’Inter di Simone Inzaghi fosse l’attacco, evidentemente non conosce(va) i dati delle punte nerazzurre. Anche se, in effetti, il numero di gol non dice tutto a giudicare dalla sua distribuzione attuale.

GOL DA “PESARE” MEGLIO – Ciò che si evince dalla distribuzione di gol è l’eccezione rappresentata dalla tripletta di Lautaro Martinez in Inter-Salernitana (vedi analisi tattica), finora unico tris stagionale. Avrebbe sicuramente fatto più comodo una distribuzione diversa (ad esempio un gol a Genova nello 0-0 di Genoa-Inter e uno nel Derby di Milano di Coppa Italia terminato con lo stesso risultato) ma l’importante è che si sia sbloccato. Non si tratta dell’unica eccezione, comunque, visto che Correa finora ha dimostrato solo di saper segnare a coppie di gol. Gol pesanti, in quel caso. Molto più della tripletta del suo connazionale o delle doppietta di Dzeko (nel 5-0 di Inter-Salernitana ma anche nel 6-1 di Inter-Bologna). Infine, c’è il “caso” Sanchez, che segna poco e non più di una rete alla volta, ma dimostrando di poter essere decisivo, come nel caso del 2-1 al 121′ in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. La crescita dell’Inter in zona gol non dipende tanto da quanti gol può fare ma da quando farli. Adesso serviranno gol “pesanti”.