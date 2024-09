Inter, occhio al reparto migliore: Juventus e Milan spaccano la Serie A

L’inatteso stop della Juventus e la netta vittoria del Milan non stravolgono la classifica di Serie A ma in casa Inter permettono qualche riflessione in più prima della trasferta di Monza. Questione di gol. Il primo posto ora è alla portata di tre squadre, compresa quella di Inzaghi

MONZA – In attesa che l’Inter di Simone Inzaghi scenda in campo nel posticipo serale, la Serie A dopo quattro giornate racconta già qualcosa di particolare. La Juventus di Thiago Motta è prima da imbattuta, pur avendo ottenuto due vittorie e due pareggi. Il Milan di Paulo Fonseca è ottava con appena una vittoria. Momentaneamente. Gli 8 punti della Juventus e i 5 del Milan sono arrivati in modo opposto. Il punto forte della Juventus è la difesa. La porta difesa dall’ex nerazzurro Michele Di Gregorio (3) e da Mattia Perin (1), dopo quattro partite, è ancora imbattuta. Al contrario, Mike Maignan ha già subito sei reti nello stesso numero di partite. Il punto forte del Milan è l’attacco. I gol segnati dai rossoneri sono nove in quattro partite. E quasi la metà (4) arrivano dai nuovi acquisti. Lo stesso numero di reti rifilato al Venezia nel nettissimo 4-0 di San Siro per la sua prima vittoria. Domanda legittima: l’attacco è ancora la miglior difesa?

Primo posto in Serie A: Inter, Milan in attacco o Juventus in difesa?

DIFESA VS. ATTACCO – Al momento la Serie A racconta altro. Racconta che la difesa è il miglior attacco. Il primo posto della Juventus si spiega così. Anche se il doppio 0-0 consecutivo (Roma ed Empoli), dopo il doppio 3-0 iniziale (Como ed Hellas Verona), apre anche ad altre riflessioni. L’Inter ha la possibilità di piazzarsi in vetta con due punti di vantaggio – al pari del Torino di Paolo Vanoli contro il Lecce e dell’Udinese di Kosta Runjaic a Parma – semplicemente battendo il Monza di Alessandro Nesta senza preoccuparsi dei clean sheet di Yann Sommer né del resto. Ecco perché è sempre più importante andare in rete con facilità anziché limitarsi a blindare la propria porta. Il capocannoniere Marcus Thuram, già a quota quattro gol dopo tre partite, in Monza-Inter è chiamato a dare un altro segnale. Superare il Milan (9) nei gol fatti, partendo da otto, non dovrebbe essere difficile per la potenziale capolista. L’Inter di Inzaghi deve ancora registrare la difesa sulla scia della Juventus di Thiago Motta ma l’attacco, trainato momentaneamente da Thuram, è sinonimo di garanzia e punti. E di primo posto in classifica?