Inter, occhi sulla difesa: esperienza e freschezza per il futuro del reparto arretrato

L’Inter è in cerca di nuovi giocatori per rinforzare il reparto difensivo. Due nomi vengono al momento accostati ai nerazzurri.

GIOVANE DI ESPERIENZA – L’Inter al momento, come difensori, centrali può fare affidamento su Stefan De Vrij (33) e Francesco Acerbi (37). Il difensore della nazionale è stato fuori quasi 2 mesi tra novembre e dicembre e De Vrij ha dovuto sostenere il reparto difensivo ininterrottamente in quel periodo. L’Olandese, in quel delicato frangente,. ha risposto benissimo ed ha aiutato la squadra a ricompattarsi. Nella passata stagione si sono fermati per infortunio sia Benjamin Pavard che Yann Bisseck. Uno dei nomi accostati all’Inter è Cristhian Mosquera. È un giocatore del Valencia che andrà in scadenza con li club la prossima stagione. Secondo le statistiche, Mosquera ha una buona percentuale di duelli a terra vinti (70%) che indica una propensione a intervenire o anticipare la giocata avversaria efficacemente in fase difensiva. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

L’Inter però monitora anche un altro difensore in Serie A

PROSPETTO FUTURO – L’Inter cerca anche in Italia e le attenzioni si sono concentrare su un giovane prospetto del Parma. Si tratta di Giovanni Leoni, tra l’altro già allenato da Cristian Chivu. Il classe 2006 ha giocato una stagione importante a Parma contribuendo con le sue prestazioni a salvare i crociati. Con i gialloblu ha collezionato ben 17 presenze segnando anche 1 rete. È alto 1.96 cm, molto robusto fisicamente e bravo nei colpi di testa. La sua versatilità gli consente di adattarsi sia come centrale che come braccetto di destra in una difesa a tre. Mosquera offre esperienza internazionale e solidità fisica, mentre Leoni rappresenta un investimento sul futuro con un potenziale di crescita significativo. L’integrazione di entrambi potrebbe fornire all’Inter una difesa giovane, dinamica e pronta a competere ai massimi livelli.