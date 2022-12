Inter, occhi sul Salisburgo anche per il mercato. Ma un obiettivo sarà assente

Quella di domani tra Inter e Salisburgo a Malta sarà una gara sicuramente interessante. Anche considerando che i nerazzurri, nelle ultime settimane, hanno iniziato a guardare in casa degli austriaci per rinforzarsi sul mercato. Anche se l’obiettivo Noah Okafor sarà assente, dal momento che è impegnato ai Mondiali con la Svizzera.

AMICHEVOLE VISTA MERCATO – L’Inter ha gli occhi sul Salisburgo. Non solo per studiare la squadra da affrontare domani in amichevole, ma anche in chiave calciomercato. Gli austriaci negli ultimi anni hanno sfornato giocatori assolutamente interessanti, tra cui anche un certo Erling Haaland che è passato proprio dalla squadra di proprietà della Red Bull prima di trasferirsi al Borussia Dortmund. Proprio un attaccante è nel mirino degli uomini mercato dell’Inter, ovvero Noah Okafor (vedi articolo). Che però non sarà della partita domani, dal momento che è impegnato ai Mondiali con la Svizzera. Ma sicuramente sarà l’occasione di scambiare due chiacchiere in vista di gennaio e della prossima estate…