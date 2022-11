Inter, occhi su Medina del Lens: chi è il difensore argentino classe 1999

L’Inter segue con interesse Facundo Medina, difensore in forza al Lens, in Ligue 1. Scopriamo chi è l’argentino classe 1999.

NOME NUOVO – L’Inter è a poche ore dalla fine del suo 2022. Dopo la sfida di oggi con l’Atalanta (qui le probabili formazioni), la stagione riprenderà il 4 gennaio 2023, a San Siro contro il Napoli. Ossia due giorni dopo l’apertura del calciomercato invernale. E non a caso la dirigenza nerazzurra sta già iniziando a muoversi. E tra i nomi sul taccuino di Piero Ausilio è comparso quello di Facundo Medina (vedi articolo), difensore argentino del Lens. Vediamo meglio chi è questo obiettivo dell’Inter.

BRACCETTO MANCINO – Guardando solo alla carta d’identità, Medina è un profilo in linea con quello di Alessandro Bastoni. Entrambi sono nati nel 1999, ed entrambi amano giocare nella zona di centro-sinistra della difesa. E non solo, come si può vedere dalla sua heatmap stagionale (presa da SofaScore):

A differenza del numero 95 dell’Inter, però, Medina non ha le stesse doti in fase di costruzione. Ma compensa con una buona presenza sotto porta. In poco più di due stagioni al Lens, in Francia, il difensore cresciuto nel River Plate ha all’attivo 5 gol in 73 partite. E anche il temperamento non fa difetto all’argentino: 11 cartellini gialli in ciascuna delle prime due stagioni in Ligue 1, e quest’anno è già a quota tre. In sintesi, un buon mastino che si destreggia alla grande nella banda sinistra del campo. Un profilo, quello di Medina, che l’Inter seguirà con interesse, idealmente per provare a portarlo a Milano in estate.