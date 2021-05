Inter, obiettivo quota (oltre) 90: superati solo in un’altra occasione

Con ottantotto punti in trentasette partite, l’Inter contro l’Udinese giocherà per aumentare il proprio bottino di punti conquistati in Serie A. Novantuno è il massimo disponibile, il che sarebbe il secondo miglior risultato in termini di punti dal 2006-2007.

QUOTA NOVANTA – Solo un’altra volta nella storia l’Inter è stata in grado di superare quota novanta punti in classifica. Nello specifico, si parla della stagione 2006-2007, quando con Roberto Mancini i nerazzurri conquistarono il secondo dei cinque Scudetti consecutivi tra il 2005 e il 2010. Novantasette, per la precisione, furono i punti conquistati da quella squadra. Un numero irraggiungibile dall’Inter campione d’Italia di Antonio Conte, anche se la possibilità contro l’Udinese è di superare quota novanta per la seconda volta nella storia nerazzurra.

MOTIVAZIONE – Ecco dunque – oltre alla godibile passerella finale a San Siro – spiegata tutta la grande motivazione che l’Inter e Antonio Conte avranno nella sfida contro l’Udinese. Passare quota novanta punti per la seconda volta nella storia è sicuramente un obiettivo che il tecnico ha intenzione di centrare e, per poterlo fare, sarà necessario vincere. Per la storia e anche per mettere la ciliegina sulla torta di una stagione meravigliosa che ha portato alla vittoria del diciannovesimo Scudetto.