Inter, un obiettivo primario: blindare la Champions League. Poi l’asterisco in Serie A

L’Inter pensa a come blindare la Champions League e a strappare il pass diretto per gli ottavi di finale. Intanto in Serie A continua a macinare punti con un asterisco che rischia di dare fastidio.

CLASSIFICA – Con una classifica chiara e diretta e che lascia l’Inter in un limbo particolare a causa della partita da recuperare contro la Fiorentina, i nerazzurri non ci pensano e guardano altrove. La presenza dell’asterisco dovrà diventare ordinario da qui alla fine di febbraio si spera, senza andare oltre (la seconda data plausibile è ad aprile(). Un asterisco che rievoca brutti episodi come la sconfitta contro il Bologna e lo scudetto perso a San Siro contro il Milan. Allo stesso tempo però potrebbe trasformarsi in una grande occasione e all’ultimo sganciarsi in alto e rimettendo tutto in fila. Starà agli uomini di Simone Inzaghi restare concentrati e magari fare un campionato senza dare troppa importanza all’asterisco della gara rinviata contro il Genoa.

Inter, il pensiero all’Europa. Gli asterischi sono solo accessori

EUROPA – Con la bella vittoria e soprattutto convincente contro il Parma, l’Inter adesso pensa a come chiudere la pratica Champions League con due giornate di anticipo. Martedì dieci l’Inter sarà in campo ancora una volta contro il Bayer Leverkusen per la sesta giornata di Champions League. I nerazzurri sanno dell’importanza di evitare i playoff e trasportarsi automaticamente a marzo. L’idea è anche buona per far rifiatare tutti i big che tra coppe, campionato e trasferte con le Nazionali, stanno avendo meno tempo rispetto al solito. Adesso però c’è da chiudere la qualificazione agli ottavi e poi pensare alla Supercoppa Italiana senza farsi distrarsi dalla trasferta a Firenze contro Palladino.