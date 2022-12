Inter, obiettivo clean sheet con il Sassuolo. Difesa da valutare per il futuro

L’Inter dovrà risolvere in questa seconda parte di stagione un problema importante, ossia quello relativo ai gol subiti. Tra poche ore la squadra nerazzurra affronterà il Sassuolo e ci saranno ulteriori prove in vista della sfida contro il Napoli.

QUESTIONE – Nella partita contro il Sassuolo Simone Inzaghi vuole avere nuove risposte dal reparto arretrato. L’Inter ha avuto enormi problemi durante il corso della stagione a causa di mancati equilibri e disattenzioni difensive. La questione è diventata centrale in casa nerazzurra e ha toccato diversi giocatori. Milan Skriniar non ha giocato al suo ordinario livello, come dimostrano gli errori sempre più frequenti in marcatura negli ultimi mesi. Alessandro Bastoni ha fatto fatica a trovare la forma fisica adeguata e ha vissuto momenti bui, come quello della sostituzione alla mezz’ora del primo tempo contro l’Udinese. Stefan de Vrij ha continuato nel suo calo costante che ormai dura da più di un anno e mezzo e sembra non dare più la stessa sicurezza degli anni scorsi. L’unico positivo è stato Francesco Acerbi, ma non basta per avere risultati positivi.

Inter, prove in vista del Napoli

PROVE – 22 gol subiti in 15 partite di Serie A, 7 in 6 gare di Champions League. I numeri sono impietosi e c’è da risolvere al più presto la questione. Nelle amichevoli fino ad ora giocate dall’Inter sono arrivati 2 reti subite in 4 occasioni e i segnali sono stati importanti. Simone Inzaghi ha ottenuto certezze dallo stop per i Mondiali e ha avuto una grande possibilità per lavorare sugli equilibri e la disposizione della difesa. Il tecnico piacentino farà ulteriori prove nel match da disputare domani contro il Sassuolo. L’obiettivo è quello di ottenere un ulteriore clean sheet per dare ancora rassicurazioni in vista del big match con il Napoli. Davanti ci sarà l’attacco più prolifico del campionato e il test sarà di quelli più difficili della stagione. La difesa dovrà lavorare al meglio e dall’amichevole di Reggio Emilia inizierà il percorso di preparazione per la sfida.