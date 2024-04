Inter o Milan nel 2024? La classifica parla chiaro, non solo il gioco

Il Milan ha vinto con il Lecce per 3-0, continuando nella sua striscia positiva di risultati. Tanti si esaltano per il 2024 rossonero, dimenticando però il cammino dell’Inter. Ricordiamolo adesso.

PERFETTI – Il 2024 del Milan è stato positivo, non solo in Europa ma anche in campionato. Stefano Pioli è riuscito a trovare l’equilibrio giusto, vincendo partite importanti e convincendo con la continuità mancata nella prima parte di stagione. Ora però questo non deve far dimenticare chi sta dominando la Serie A. Nelle ultime ore tanti hanno parlato del momento rossonero, omettendo sulla presenza dell’Inter al primo posto.

CLASSIFICA – Dall’inizio del 2024 la classifica parla chiaro: Inter 34 punti, Milan 32 con una partita in più, vale a dire quella del weekend con il Lecce. Stasera i nerazzurri giocano con l’Udinese e hanno la possibilità di allungare sia nella graduatoria che va dalla diciannovesima giornata alla trentunesima che in quella generale. Zero sconfitte, 11 vittorie e un solo pareggio con il Napoli maturato negli ultimi minuti con il gol di Juan Jesus. Il Milan invece ha perso due volte, di cui una grave con il Monza subendo 4 gol. Nel 2024 l’Inter ne ha subiti in tutto appena 6. Tutte queste statistiche, oltre al gioco espresso dagli Inzaghi–Boys, dovrebbe far ricordare chi comanda.