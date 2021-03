Inter, tre giocatori associati al nuovo logo: marketing o mercato?

Il nuovo logo dell’Inter continua a far discutere. Nella campagna di lancio, il club ha inserito tre giocatori nello specifico. Analizziamo i motivi di queste scelte, forse non casuali.

SVOLTA EPOCALE – Il 30 marzo 2021 sarà una data a suo modo inscalfibile nella storia dell’Inter. Oggi è infatti il giorno che vede il varo ufficiale del nuovo logo della società (vedi video). Che infiamma subito le discussioni sui social dividendo i tifosi tra chi lo apprezza subito, e chi invece dovrà attendere più tempo per abituarsi. Ma che trova invece grandi consensi tra gli ex giocatori nerazzurri, come ad esempio Maicon. In attesa che si spenga fisiologicamente il clamore attorno a questa novità, analizziamo una componente precisa della campagna di comunicazione del nuovo logo.

TRASCINATORI – Come si può infatti osservare, sia nel video di presentazione sia nei canali social dell’Inter, sono tre i giocatori ad emergere più di altri come protagonisti. Nello specifico si tratta di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Ossia tre dei principali trascinatori della squadra, per numeri e attitudine, nonché tre dei giocatori più amati dai tifosi interisti. Viene quindi lecito chiedersi se questo sia un messaggio con finalità di mercato. Lukaku non si interesse delle sirene inglesi (vedi articolo) e Lautaro Martinez non è mai stato più allineato di così al progetto Inter (vedi news). Barella sta invece attendendo il rinnovo che gli permetterà di legarsi ancor più a lungo ai nerazzurri.

GUARDARE AL FUTURO – La scelta di questi tre calciatori, tra tutti, non ha quindi nulla a che vedere col mercato. I trasferimenti nel calcio seguono logiche diverse, fors’anche più veloci e improvvise di quelle della comunicazione. Si rivela piuttosto una scelta di marketing, avendo l’Inter individuato con precisione il pubblico a cui rivolgersi. Un pubblico giovane (Barella e Lautaro Martinez hanno 24 anni, molti loro tifosi ancora meno), da avvicinare ad un club come l’Inter anche con altri valori, oltre a quelli che i calciatori esprimono in campo. E soprattutto un pubblico internazionale, raggiungibile sia attraverso i risultati in Europa, sia attraverso un’icona (di stile e non solo) come Romelu Lukaku. L’Inter guarda così al futuro, scegliendo i protagonisti del presente.