L’Inter e il problema del “giudizio affrettato”. L’equilibrio che non deve mancare!

L’Inter ha sconfitto l’Atalanta con il punteggio di 4-0 nell’ultima sfida di Serie A. Dopo qualche voce critica sollevatasi in seguito al pareggio per 2-2 contro il Genoa, la narrazione riguardo i meneghini è radicalmente cambiata.

SOLITA TENDENZA – Come di consueto, era bastato un pareggio dell’Inter per 2-2 contro il Genoa per far sì che si verificasse una tendenza a ritenere i nerazzurri appagati della vittoria dello scudetto. La realtà è ben diversa e prescinde dal fatto che i meneghini possano effettivamente riconfermarsi o meno in campionato. Essa attiene, piuttosto, alla circostanza per cui la fame e la voglia di incidere anche in questa stagione siano state rese evidenti dalla prestazione contro l’Atalanta, oggetto di una sconfitta senza appello per 0-4.

Inter, il giudizio ragionevole e prudente di cui si ha bisogno!

UN RAGIONAMENTO – Invece che crocifiggere l’Inter dopo un pareggio (o una sconfitta) ed esaltarla dopo una vittoria, occorrerebbe assumere un punto di vista moderato e razionale. Ciò consentirebbe di evitare giudizi affrettati, come quelli maturati dopo il 2-2 contro il Grifone, concentrandosi su quanto effettivamente avvenuto in campo e su come gli eventi del rettangolo di gioco possano incidere sul futuro. Quel pareggio è stato indubbiamente frutto di due errori individuali, uno di Yann Sommer e un altro di Yann Bisseck, mentre la prestazione di squadra è stata più che sufficiente. Realtà replicatasi tanto contro il Lecce quanto, soprattutto, contro un avversario ostico come l’Atalanta.