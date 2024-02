Inter, chi la nuova rivale? Attenzione al derby dei ragazzi del 5-1

Dopo il pareggio della Juventus a Verona che porta i bianconeri a 2 punti nelle ultime 4 partite, l’Inter guarda con curiosità a chi sarà la nuova rivale per la lotta scudetto. Con grande attenzione questa sera al derby dei ragazzi del 5-1 tra Milan e Monza.

SFIDA DA OSSERVARE – Con l’ennesimo tonfo, la Juventus rischia di perdere il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter. Il Milan mette infatti la freccia e si prepara al sorpasso, con l’Inter che osserva con molta attenzione a chi sarà la rivale scudetto da qui in poi, tenendo sempre ben presente che la corsa bisogna farla solo su sé stessi. A dire molto del prosieguo della lotta per il titolo, però, sarà il posticipo di questa giornata di Serie A. Il Milan è infatti ospite a Monza alle 20.45, in quello che è – di fatto – una sorta di derby. Ma anche una sfida tra due squadre che hanno una cosa in comune con l’Inter: l’aver perso entrambe per 5-1 contro i nerazzurri in questo campionato. Una sfida da guardare con interesse per capire chi, da domani, sarà la squadra anti-Inter.