Inter, nuova linfa in difesa! Leoni è il profilo giusto per Chivu

L’Inter nella prossima stagione dovrà porre particolare attenzione sulla fase difensiva. Si lega a questo discorso l’interessamento e un eventuale inserimento nella rosa dei nerazzurri di Giovanni Leoni.

QUESTIONE DIFESA – L’Inter 2025-26 apre un nuovo capitolo difensivo sotto la guida di Cristian Chivu, che ha scelto la continuità con il modulo a tre centrali, ma con uno stile più aggressivo, dinamico e attento alla crescita dei giovani. Nella passata stagione, spesso nelle fasi conclusive dei match, l’Inter ha subito gol per amnesie difensive evitabili. Basti pensare che 2 anni fa l’Inter realizzò in campionato ben 89 reti subendone 22 in 38 partite. Nello scorso campionato sono stati realizzati 10 gol in meno e subite 35 reti. Un modulo (3-5-2) ormai diventato obsoleto in campionato, una manovra prevedibile senza giocatori dediti al dribbling ed una forma non impeccabile dovuta anche all’età avanzata di alcuni giocatori (Acerbi 37 anni) hanno costretto l’Inter a virare su un nuovo progetto e nuovi giocatori, come il giovane difensore Giovanni Leoni.

Inter, con Leoni in difesa si completerebbe il reparto difensivo

FUTURO – L’Inter con il modulo 3-5-2 si appoggiava in maniera sistematica su i difensori per far ripartire l’azione o produrre gioco. Cristian Chivu, adottando il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2 avrebbe in avanti maggiore qualità e propensione offensiva. In questo modo la difesa potrebbe concentrarsi maggiormente sulla fase di recupero palla o marcature preventive anziché preoccuparsi di fare possesso palla. In questa nuova visione di gioco Leoni sarebbe un acquisto ideale. È un prospetto di altissimo valore, giovane con gamba e soprattutto bravissimo nel marcare l’avversario, prerogativa di un buon difensore. Inoltre, la presenza di Leoni aprirebbe scenari interessanti anche in caso di transizione verso una difesa a quattro, modulo che Chivu ha già utilizzato al Parma e che potrebbe adottare in alcune situazioni. L’operazione, tuttavia, dipende dalla valutazione del Parma, che chiede 30 milioni di euro. Se l’Inter decidesse di affondare il colpo, l’arrivo di Leoni rappresenterebbe un investimento strategico per il presente e soprattutto per il futuro della retroguardia nerazzurra.