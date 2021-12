Inter, non solo un vice Dzeko: ecco cosa servirebbe dal mercato

La rosa dell’Inter non è perfettamente completa in ogni reparto, e servirebbe qualche intervento. In primis una riserva per Dzeko, ma non solo: ecco le mosse utili sul mercato.

CONSAPEVOLEZZA – Da inizio stagione si legge e si sente che la rosa dell’Inter non è completa. Forse è numericamente superiore a quella di Antonio Conte (anche per scelta dei due tecnici). Tuttavia il primo posto degli uomini di Simone Inzaghi non deve nascondere le imperfezioni. Si rischierebbe infatti di sottostimarle, e di farsi trovare impreparati qualora peggiorassero. Un rischio poco probabile con un tecnico attento e previdente come Inzaghi, ma è meglio mettere in preventivo gli interventi necessari.

SECONDO NOVE – Se potesse scegliere, il tecnico dell’Inter chiederebbe ai suoi dirigenti una versione più giovane e longeva di Edin Dzeko. Che è l’attaccante in rosa – nonché il sesto nerazzurro di movimento – più impiegato in questa stagione, con 1.691 minuti in campo. Ma a 35 anni suonati non può più reggere il doppio impegno, motivo per cui Inzaghi cerca di dosarlo. Infortuni (prima di Alexis Sanchez, ora di Joaquin Correa) permettendo. Il nome più fattibile sul taccuino di Piero Ausilio è quello di Gianluca Scamacca, il sogno proibito è Dusan Vlahovic: sarà difficile vedere un innesto già nella sessione di gennaio, ma in estate l’Inter dovrà necessariamente muoversi.

RISERVE MIGLIORI – L’altro reparto che necessita di una rinfrescata è sicuramente quello di centrocampo. Inzaghi rinuncia ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella solo se costretto, Marcelo Brozovic è invece intoccabile (2.405 minuti in campo, secondo dietro Milan Skriniar). Ma dietro a lor c’è un vuoto abbastanza significativo nella qualità, escludendo forse il solo Arturo Vidal. Se il cileno sta vivendo comunque una buona stagione, lo stesso non può dirsi di Matias Vecino e Stefano Sensi. L’8 e il 12 sembrano infatti non presentare più le necessarie garanzie fisiche, motivo per cui già la scorsa estate era auspicabile l’arrivo di Nahitan Nandez (i motivi sono qui). Al nome dell’uruguaiano si è aggiunto quello di Davide Frattesi, sintomo che comunque nei prossimi mesi l’Inter interverrà per potenziare la mediana.