Inter, non solo Skriniar: da risolvere anche questione de Vrij. Due scenari

Non solo Skriniar, l’Inter deve sistemare al più presto la questione relativa a Stefan de Vrij: l’olandese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

SOLUZIONE – Non è solo la questione Skriniar a tenere banco in casa Inter. Anche il futuro nerazzurro di Stefan De Vrij è in bilico. L’olandese, reduce da una stagione non esaltante, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023, come il compagno di reparto: i nerazzurri quindi rischiano di perdere due dei tre difensori titolari nello spazio di pochissimo tempo. Il rischio di perdere entrambi i calciatori a zero, per quanto basso, esiste: la dirigenza dell’Inter è chiamata quindi a compiere una scelta definitiva, in modo tale da poter programmare con serenità il futuro.

MERCATO – L’Inter ha due opzioni: può decidere di cedere de Vrij in questa sessione di mercato: l’olandese, da tempo nel mirino di alcuni club di Premier League, può portare nelle casse nerazzurre una cifra vicina ai 15 milioni che, in un periodo di austerity, rappresentano una vera e propria boccata d’aria per le casse nerazzurre. Altra opzione è quella del rinnovo: l’olandese, pur avendo disputato una stagione sottotono, è comunque nel pieno della carriera (30 anni compiuti a febbraio) e, al momento, non si vede la necessità di sostituirlo a tutti i costi. Di difficile contemplazione la terza strada, ovvero l’addio a zero del difensore olandese: la situazione economica in cui verte il club e la giovane età di de Vrij, fanno presupporre che si tratti di uno scenario molto improbabile.