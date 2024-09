Inter, non solo David: ecco i possibili parametri zero da monitorare

Non si può distrarre né riposare un attimo chi si occupa di calciomercato in casa Inter, altrimenti profili come David – ma non solo – rischiano di sfumare. Il taccuino nerazzurro dei potenziali colpi a parametro zero è già in costruzione da mesi. Di seguito un primo elenco

MILANO – Gli ultimi due colpi dell’Inter a parametro zero, in ordine cronologico, sono il centrocampista polacco Piotr Zielinski (Napoli) e l’attaccante iraniano Mehdi Taremi (Porto). Gli ultimi due ma non gli ultimi in assoluto, visto che la società nerazzurra è già attenta ai prossimi svincolati di lusso. E se il mercato attuale offre ancora delle inaspettate occasioni, a partire dal centrocampista francese Adrien Rabiot (Juventus), il 30 giugno 2025 sarà l’ultimo giorno di contratto per tante potenziali occasioni in vista della prossima stagione. Chi interessa all’Inter?

David in cima alla lista Inter: le stelle in scadenza di contratto

TOP PROFILI – I pezzi pregiati a costo zero, salvo rinnovo contrattuale prima della data di scadenza, sono tanti. Tralasciando gli Over-30, a prescindere delle indicazioni della proprietà Oaktree Capital Management, diverse stelle potrebbero “beffare” le attuali società. In particolare l’esterno destro inglese Trent Alexander-Arnold (Liverpool) e l’ala tedesca Leroy Sané (Bayern Monaco). Due profili extra budget anche per l’Inter dal punto di vista dello stipendio lordo. Tra gli Under-25, invece, le occasioni migliori arrivano dal Canada. Sia l’esterno mancino Alphonso Davies (Bayern Monaco) sia l’attaccante Jonathan David (Lille), entrambi classe 2000 canadesi, fanno gola a tanti. L’Inter più di tutti. Davies sarebbe un colpo sensazionale sulla fascia sinistra nel 3-5-2 di Inzaghi. David, invece, è la giovane punta tuttofare mancante nel reparto nerazzurro. Due colpi difficili ma non impossibile… il secondo. Ecco perché David è in cima alla lista dell’Inter.

Calciomercato Inter: il nuovo che avanza per rimpiazzare il vecchio

GIOVANI TALENTI – Tra gli Under-23 il nome sotto la lente nerazzurra è quella dell difensore olandese Devyne Rensch (Ajax). Un terzino destro che Simone Inzaghi potrebbe trasformare in braccetto e/o possibilmente in esterno a tutta fascia. L’erede sia del jolly Matteo Darmian sia del connazionale Denzel Dumfries, che sono in scadenza di contratto proprio nel 2025. Bisogna cambiare fascia, invece, per il più interessante Under-21 in scadenza di contratto. Si tratta del difensore mancino Yarek Gasiorowski (Valencia) che, a priori, continua a essere legato al suo attuale club da una clausola di prolungamento unilaterale a favore della società. Per questo motivo Rensch a destra e David in attacco, in sostituzione di Marko Arnautovic, si candidano a essere i due principali obiettivi a parametro zero del prossimo calciomercato estivo nerazzurro.

Non solo David: ecco alcuni potenziali colpi a parametro zero

ALTRE OCCASIONI – Non mancano nemmeno nomi meno mediatici e/o quotati al momento. Tra i profili più abbordabili, in quanto più facili da convincere al trasferimento a Milano nonostante l’interesse di altri top club, si può citare il portiere ucraino Andriy Lunin (Real Madrid), che lascerebbe la Spagna solo con la garanzia del ruolo di numero uno in porta. Altro nome interessante è il difensore francese Olivier Boscagli (PSV Eindhoven), che è in cerca del salto di qualità. Lunin avrebbe senso solo liberando in anticipo il collega svizzero Yann Sommer, mentre Boscagli è il potenziale erede di Francesco Acerbi in difesa. Sempre in difesa, sicuramente è più facile arrivare al francese Oumar Solet (Salisburgo), ormai fuori progetto, anziché al tedesco Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), già promessosi al Bayern Monaco. Boscagli, Rensch e David: dopo Zielinski e Taremi, sono questi i nuovi nomi buoni a parametro zero per l’Inter che verrà?