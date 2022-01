Inter, non solo campo: le partite importanti si giocano su più fronti

Con l’inizio del 2022 e del girone di ritorno della Serie A, si entra di fatto nel periodo più caldo della stagione. Per l’Inter le partite più importanti, però, non si giocano soltanto in campo. Ma anche fuori, ovvero sul tavolo dei rinnovi. Marcelo Brozovic in primis.

SFIDA RINNOVO – Mentre Simone Inzaghi lavora incessantemente sul campo per provare a portare la seconda stella all’Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già concentrati su un altro fronte. Dove si giocano partite altrettanto importanti. La prima è quella con Marcelo Brozovic. Il centrocampista è ormai una pedina fondamentale della squadra, nonché a mani basse uno dei migliori in Europa nel ruolo che ricopre. Il grosso problema è – naturalmente – la scadenza del suo contratto a giugno, tra soli sei mesi. Le trattative per il rinnovo procedono incessantemente, ma sale anche la preoccupazione dei tifosi dell’Inter e non solo. E non potrebbe essere altrimenti.

Inter tra campo e rinnovi. Ma non solo: caccia ai ‘parametro zero’

PARAMETRI ZERO – Oltre al rinnovo di Marcelo Brozovic, in casa Inter si lavora anche per il prossimo anno. Puntando – come spesso capita a Beppe Marotta – ai più interessanti giocatori a parametro zero disponibili sul mercato. Tra questi, il nome più caldo è quello di Matthias Ginter. Difensore del Borussia Monchengladbach che ha già comunicato il suo desiderio di non rinnovare il contratto che lo lega al club tedesco. Si tratterebbe di un ottimo colpo per rinforzare la retroguardia difensiva, con un’altra valida alternativa al terzetto composto da Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Non solo campo, quindi, per l’Inter. Ci sono più partite da giocare. E ognuno dovrà svolgere al meglio il suo lavoro, per garantire un futuro (anche prossimo) ancora pieno di successi.