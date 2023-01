Inter, non c’è tempo di rimuginare! Col Parma massima concentrazione

L’Inter è rimasta scottata dal grave errore dell’arbitro Sacchi in Monza-Inter. Per i nerazzurri, però, non c’è tempo per rimuginare sui punti persi: contro il Parma, domani sera, servirà la massima concentrazione

RIMUGINARE – L’Inter non ha vissuto un weekend di Serie A particolarmente facile. L’errore, macroscopico, di Sacchi in Monza-Inter che, di fatto, ha tenuto aperta una gara che si sarebbe chiusa sul regolarissimo 1-3 siglato da Acerbi, inevitabilmente brucia. Ma, i nerazzurri, non hanno il tempo di rimuginare sui punti persi e sulla corsa scudetto che si fa complicatissima. Domani sera, a San Siro, arriva il Parma di Pecchia per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un appuntamento da non sottovalutare e che nasconde delle insidie che i ragazzi di Inzaghi non devono sottovalutare.

OBIETTIVO – L’Inter dovrà scrollarsi di dosso tutta la frustrazione e la rabbia per l’episodio di sabato sera, e ripartire subito con l’atteggiamento giusto. La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali e ripetere il percorso dello scorso anno è certamente possibile. Il passaggio del turno è certamente alla portata dei nerazzurri, a patto di scendere in campo con il giusto atteggiamento: che le sensazioni negative post Monza diventino benzina per alimentare il serbatoio dei calciatori, per una seconda parte di stagione in crescendo e per lottare su tutti i fronti.