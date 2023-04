Inter, non c’è tempo di rimuginare: col Benfica servirà solidità mentale

L’Inter martedì sarà di scena a Lisbona per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. La squadra di Inzaghi deve dimenticare, in fretta, il pareggio di Salerno. Contro i lusitani servirà solidità mentale

NO TEMPO – L’Inter, fermata dalla sfortuna e non solo contro la Salernitana, non ha il tempo di rimuginare su quanto non ha funzionato all’Arechi. Il calendario, ricco di impegni, impone alla squadra di Inzaghi un reset immediato: martedì sera, al “Da Luz” andrà di scena l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Una sfida importantissima e che può determinare, in un senso o nell’altro, il futuro dell’allenatore e di questo gruppo di giocatori. La squadra di Inzaghi dovrà affrontare il doppio-impegno con la solidità mentale che compete alle squadre che hanno voglia di ottenere risultati importanti: una solidità che la squadra di Inzaghi ha mostrato nel suo virtuoso percorso in coppa ma che è decisamente mancata nel corso del campionato di Serie A.

INTER DI COPPA – Contro il Benfica servirà la miglior versione dell'”Inter di Coppa”. La squadra di Inzaghi ha l’occasione di ottenere un risultato importantissimo: l’eventuale approdo in semifinale, la prima dal 2010i in Champions League, potrebbe di colpo cambiare la percezione nefasta che ambiente e squadra hanno della stagione, oltre che rappresentare un notevole beneficio per le casse nerazzurre. L’Inter ed Inzaghi, quindi, si giocano tutto nei 180′ contro il Benfica: sapranno reggere la pressione?