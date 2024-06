Inter, tre (+1) nomi per il secondo portiere: valutazioni in corso

Una delle priorità per il mercato dell’Inter è sicuramente il secondo portiere, con tre nomi (più uno) da valutare sul mercato. Tutto legato anche e soprattutto al ruolo che dovrà ricoprire anche in futuro.

TRE NOMI PIÙ UNO – Per quanto riguarda il secondo portiere, l’Inter valuta i possibili nomi da poter prendere in vista del futuro. Tre, quelli principali. Che corrispondono a Bento Krepski dell’Atletico Paranaense, Josep Martinez del Genoa e Maduka Okoye dell’Udinese. Tre profili simili per età, con il rossoblu che è classe 1998, mentre il brasiliano e il nigeriano condividono il 1999 come anno di nascita. Profilo diverso, invece, quello di Emil Audero, che i nerazzurri potrebbero riscattare dal prestito alla Sampdoria, sebbene non alle cifre pattuite inizialmente.

Inter, occhi sul secondo portiere: valutazioni in corso

FUTURO SOMMER – Tutto dipende chiaramente dai piani futuri per il portiere elvetico, che la prossima stagione sarà sicuramente ancora in campo da titolare per difendere i pali della porta dell’Inter. Quello che bisogna valutare è se il vice-Sommer dovrà fare un periodo di ambientamento alle sue spalle prima di prenderne definitivamente il posto dall’annata 2025-2026, o se si punterà proprio su Audero per mantenere quantomeno a livello numerico la stessa situazione di ora, per poi fare un investimento direttamente sul nuovo portiere titolare a partire dall’estate al termine della prossima stagione.

VALUTAZIONI – Proprio in questo senso, quindi, le scelte legate a uno tra Martinez, Okoye e Bento, o un eventuale riscatto di Emil Audero, faranno tutta la differenza. Senza dimenticare quelle che sarebbero le richieste di mercato relative a questi nomi: per i portieri di Genoa e Atletico Paranaense parliamo di cifre che si aggirano attorno ai 20 milioni di euro, per Okoye qualcosa meno, riuscendo a stare circa sui 10. Anche se il livello di quest’ultimo non è al momento tale da poter pensare possa essere un futuro titolare dell’Inter. Insomma, restano ancora da capire diverse cose, ma la cosa certa è che servirà puntare su un secondo portiere a partire da quest’anno.