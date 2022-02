Inter, no-Barella no-party. E settimana prossima c’è il Liverpool

L’Inter ha vinto 2-0 contro la Roma con molti giocatori sugli scudi. La votazione per l’mvp del match è partita poco fa (vedi articolo) ma intanto i nerazzurri devono risolvere un problema. Nicolò Barella è uno dei migliori ma non sembra avere un degno sostituto.

PROBLEMA – L’Inter ha vinto meritatamente 2-0 contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia e ha staccato il pass per la semifinale. I nerazzurri ringraziano Dzeko e Sanchez con i loro colpi da campioni e volano al prossimo turno. In mezzo al campo ieri hanno giocato Barella-Brozovic-Vidal. I primi due hanno come sempre ottenuto un buon voto in pagella mentre il cileno, per molti, è stato leggermente sotto alla sufficienza (vedi articolo). Una condizione non eccellente con molti errori e un passo compassato. Il problema esiste perché settimana prossima, il 16, arriva a San Siro il Liverpool di Klopp e non ci sarà Barella squalificato. Chi al suo posto dunque visto che Vidal ha una condizione molto rivedibile? Ieri Gagliardini non ha fatto neanche un minuto mentre è stato inserito nel finale Matias Vecino. Insomma, uno dei tre sarà chiamato a sostituire Barella con un compito tutt’altro che facile. Vidal però, per esperienza internazionale e abitudine a giocare queste partite, potrebbe comunque spuntarla. Sempre che riesca a trovare la forma migliore.