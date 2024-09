Inter, no ai catastrofismi! Il derby un passo falso, lo dimostrano i dati

Il derby per l’Inter è stato solo un passo falso da cancellare. La squadra nerazzurra non è peggiorata di punto in bianco, i dati lo dimostrano chiaramente.

MOMENTO – Una sconfitta non può cancellare assolutamente tutto ciò che è stato fatto da questa squadra. L’Inter è in un momento no, ciò è chiaro, ma rimane solamente questo e non una catastrofe impossibile da risolvere. Siamo al 25 settembre e sono passate appena cinque giornate, il tempo di rimediare c’è e i dati sono dalla parte di Simone Inzaghi. Le prossime tre partite saranno decisive: Udinese, Stella Rossa e Torino per capire le ambizioni della squadra.

Inter, i dati sono dalla tua parte!

STATISTICHE – Nelle ultime 43 partite di campionato l’Inter ha perso solamente 3 volte. Una con il Milan proprio nell’ultimo derby e le altre due entrambe con il Sassuolo, di cui una già con lo Scudetto in mano aritmeticamente. 31 vittorie e 9 pareggi nel percorso che ha portato prima alla seconda stella poi agli 8 punti in questo inizio di stagione. Nulla fa pensare ad una situazione irrisolvibile, anche perché le giustificazioni per la sconfitta al derby ci sono. L’impegno con il Manchester City, il giorno in meno di riposo, la condizione fisica dei giocatori chiave, gli insoliti errori di Inzaghi nella gestione del match. Non serve aver paura del peggio, l’Inter c’è e lo dimostrerà nelle prossime gare.